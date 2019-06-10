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У Конгресі озвучили цілі перевірки Facebook і Google

Новини » Телеком & IT    10.06.2019 - 11:36
У Конгресі озвучили цілі перевірки Facebook і Google
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Діяльність компаній перевірять на відповідність антимонопольному законодавству

Конгресмен-демократ Девід Чічілліне заявив, що перевірка Конгресу США щодо інтернет-концернів Facebook і Google зосереджена не на конкретній компанії, а на цифровому ринку, де домінують великі технологічні платформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, політик підкреслив намір Конгресу США вивчити діяльність компанії Google і соціальної мережі Facebook, перевіривши її відповідність антимонопольному законодавству.

Чічілліне підкреслив, що Google контролює 94% пошуку на мобільних телефонах, а в соцмережі зареєстровано 2,7 млрд користувачів. Конгресмен назвав їх "монополіями" та зазначив, що вони збирають дані користувачів. Це негативно позначається на недоторканності приватного життя, пояснив політик.

Крім того, за словами конгресмена, використання даних не за призначенням шкодить інноваціям та підприємництву. Чічілліне пояснив, що необхідно вивчити цей сегмент, щоб зрозуміти, як посилити конкуренцію, захистити споживачів і забезпечити умови для виходу на ринок нових гравців.

Зазначимо, на початку червня в американському конгресі заявили про намір перевірити конкуренцію на цифрових ринках. Американські ЗМІ повідомляють, що аналогічне розслідування планують провести міністерство юстиції США і Федеральна торгова комісія. Після появи повідомлень про можливу перевірку біржові котирування провідних інтернет-концернів істотно знизилися.

Нагадаємо, у грудні 2018-го президент США Дональд Трамп розкритикував Facebook, Twitter і Google і звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу Демократичної партії США.

Як писало РБК-Україна, наприкінці квітня у Facebook заявили, що компанія може бути оштрафована на суму до 5 мільярдів доларів у результаті розслідування, проведеного Федеральною торговою комісією.

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