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У Конгрес США внесли законопроект про розширення санкцій до "Північного потоку-2"

Новини » Економіка     26.06.2020 - 11:09
У Конгрес США внесли законопроект про розширення санкцій до "Північного потоку-2"
Фото: "Північний потік-2" (www.gazprom.ru)

Законопроект отримав двопартійну підтримку конгресменів

В Палату представників Конгресу США внесено законопроект, який уточнює і розширює санкції щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Документ внесли конгресмени від республіканців Адам Кінзінґер, Рубен Ґальєґо, Майк Тернер, а також демократ Денні Гек.

Про це повідомляється на сторінці конгресмена Кінзінґера.

Проект роз'яснює положення закону "Про енергетичну безпеку Європи", який був прийнятий в грудні 2019 року і фактично заблокував будівництво.

"Поки США і Європа разом боролися з пандемією COVID-19, Росія продовжувала свої зусилля руйнування трансатлантичного партнерства. Ми не дозволимо Володимиру Путіну утримувати наших союзників в заручниках з допомогою завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2", - сказав конгресмен Кінзінґер.

Крім того, конгресмен Гек заявив, що газопровід Nord Stream 2 загрожує не тільки Україні, але й усій Європі.

"Єдиний спосіб придушити амбіції Путіна - це об'єднаний фронт з нашими союзниками", - додав він.

Нагадаємо, на початку червня у Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

Документ посилює санкції законопроекту "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу.

Зазначимо, кремлівське керівництво неодноразово заявляло про намір добудувати газопровід "Північний потік-2", незважаючи на санкції США.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Северный поток-2ГазпромСполучені Штати Америки
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