До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова

Фото: Борис Нємцов (facebook.com/KasparovHome)

Автори документа вважають, що в РФ приховують подробиці злочину

Глава комітету з міжнародних справ Палати представників США демократ Еліот Енгель і сенатор-республіканець Майкл Мак-Кол внесли на розгляд конгресу резолюцію про санкції за вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, на думку авторів документа, російська влада приховує подробиці злочину. Вони закликали Білий дім провести міжнародне розслідування вбивства і ввести суворі санкції щодо людей, причетних до загибелі Нємцова.

Представляючи резолюцію, Енгель заявив, що у Нємцова було бачення демократичною і вільною Росії. Тепер він поповнив довгий список журналістів, громадських активістів і політичних опонентів влади, "убитих поплічниками Путіна в їх прагненні змусити замовкнути всіх критиків Кремля".

Напередодні Конгрес США опублікував законопроект про нові санкції щодо Росії. Один з пунктів документа зобов'язує Білий дім підготувати доповідь про вбивство Нємцова.

Нагадаємо, опозиційного російського політика Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви.Винними у вбивстві політика суд визнав Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаева. Вони отримали від 11 до 19 років колонії суворого режиму.

РБК-Україна писало, що 24 лютого у Москві пройшов марш пам'яті Бориса Нємцова, під час якого активісти скандували "Герої не вмирають!" та "Свободу політв'язням!". Участь у марші взяли більше 10 тис. людей.