Конгресс США на этой неделе рассмотрит поправку о ленд-лизе для Украины, - Маркарова

Конгресс США на этой неделе рассмотрит поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год, в том числе и по продлению ленд-лиза для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире телемарафона.

"Наша очень важная тактическая задача сейчас, над которой мы работаем с нашими американскими коллегами - это принятие дополнительного бюджета для Украины на весь 2024 год", - сказала Маркарова.

Она добавила, что то, в каком это будет пакете - внутренний вопрос США.

"Мы будем благодарны за нашу помощь и надеемся, что в ближайшее время - в течение следующих двух недель обе партии найдут компромисс и примут пакет, в котором будет именно та помощь, которой мы ждем, - вооруженная, прямая бюджетная, гуманитарная, энергетическая", - подчеркнула посол.

По ее словам, сейчас это приоритет номер один. В то же время, как отметила Маркарова, параллельно идет большая работа по необходимым Украине конкретным вооружениям, расширению санкций США и конфискации российских средств в пользу Украины.

"Пятый трек – это так называемый военный бюджет, закон NDA, который рассматривается на этой неделе. Это тот проект, в котором мы просим и Палату представителей, и Сенат продлить действие акта о ленд-лизе на 2024 год", - рассказала Маркарова .

Она отметила, что это дополнительный инструмент, что Украина хочет получить вооруженные грантовые программы.

"Но даже если мы их исчерпаем раньше, будет очень хорошо иметь этот инструмент как вспомогательный", - пояснила посол.

Ленд-лиз для Украины

Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Ленд-лиз позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку в этом не было нужды. Вся помощь выделялась бесплатно.

Недавно посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год.

По ее словам, в Конгрессе по просьбе Украины вносят поправку о продлении ленд-лиза, но американские законодатели также понимают и четко высказывают, что "приоритет сейчас - продолжение этой бюджетной помощи".