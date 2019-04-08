Конгрес США зіткнувся з "втомою від санкцій" проти РФ, - Bloomberg

У Конгресі США багато законодавців втратили інтерес до посилення санкцій проти Росії, крім того, серед них немає спільного розуміння, якими мають бути наступні санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що жорстка риторика членів Конгресу з приводу санкцій проти Росії за втручання у вибори потроху сходить нанівець. Зокрема, це визнає співавтор останнього законопроекту про санкції Марко Рубіо.

"Тут спостерігається певна втома від теми санкцій. Сподіваюся, що нам все ж таки вдасться залучити більше людей на свою сторону", - зазначив він.

Як пише Bloomberg, інтерес до теми російського втручання у вибори в США почав пропадати після проміжних виборів наприкінці 2018 року. Також в Конгресі не впевнені в тому, що економічні санкції принесуть необхідний ефект.

"Санкції можуть бути палицею з двома кінцями... Слід трохи почекати і подумати, що ми в реальності можемо зробити", - зазначив глава сенатського комітету з внутрішньої безпеки Рон Джонсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори Кріс Ван Холлен і Марко Рубіо внесли до Конгресу оновлену версію законопроекту про санкції США проти РФ за втручання у вибори. Проект включає заборону для американських компаній на "нові інвестиції" в російський енергетичний сектор.