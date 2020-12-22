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Конгрес США погодив допомогу у 900 мільярдів через пандемію

Вашингтон, Вівторок 22 грудня 2020 16:11
Конгрес США погодив допомогу у 900 мільярдів через пандемію
Фот: прапор США (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

Конгрес США погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу. Він вступить в дію після підпису американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, після активних перемовин палат Конгресу, вони дійшли згоди щодо надання допомоги у 892 мільярди доларів. Спершу пакет допомоги ухвалила Палата представників, а через декілька годин - Сенат.

Пакет включає у себе допомогу у 600 доларів більшості американців та доплати тим, хто втратив роботу через пандемію. Він також містить підтримку окремих галузей, зокрема, транспортної, та фінансування розширеного доступу до інтернету.

Зазначається, цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США. У березні пакет становив 2 трильйони доларів.

Нагадаємо, раніше Сенат США підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні та розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".

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