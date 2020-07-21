Конгрес США схвалив поправки про посилення санкцій проти "Північного потоку-2"

Плата представників у Конгресі США одноголосно прийняла рішення про посилення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Також було схвалено проект посилення обмежувальних заходів щодо "Турецького потоку".

Про це повідомляється на сайті Палати представників Конгресу США.

Дані санкції увійшли в план оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня.

Документ передбачає введення санкцій стосовно іноземних осіб і компаній, які сприяють оренді, продажу і наданню суден, що здійснюють будівництво газопроводів.

Минулого року США ввели санкції проти "Північного потоку-2", які змусили компанію-укладальника трубопроводу зупинити роботи. Але Росія має намір завершити будівництво газопроводу, попри американські санкції.

Нагадаємо, нові санкції проти "Північного потоку-2" на цьому тижні анонсував Помпео; заходи торкнуться всі компанії, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.

Про те, що США обмежують право Європи вирішувати, де і як отримувати енергію, заявив міністр закордонних справ Німеччини у відповідь на анонс нових санкцій проти "Північного потоку-2".