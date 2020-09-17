Конгрес США звинуватив Boeing у приховуванні інформації про 737 MAX

Американська корпорація Boeing приховувала критично важливу інформацію як від регуляторів, так і від клієнтів та пілотів Boeing 737 MAX про системи роботи літака. Це призвело до катастроф двох пасажирських авіалайнерів.

Про це йдеться в доповіді Комітету з питань транспорту та інфраструктури Палати представників США.

Зокрема, йдеться про те, що компанія приховувала дані про систему коригування характеристик маневреності (MCAS), яку визнали однією з головних причин катастроф пасажирських лайнерів. Через це пілоти не мали можливості дізнатися про потенційні складнощі в роботі обладнання літаків та були не готові до аварійних ситуацій.

Крім того, у доповіді зазначається, що процес розробки і прийняття в експлуатацію літака відбувався неналежним чином, у тому числі в умовах впливу корпорації Boeing на контролюючий орган.

Нагадаємо, експлуатацію Boeing 737 MAX заборонили після двох авіакатастроф - у жовтні 2018 року в Індонезії та березні 2019 року в Ефіопії. В результаті загинули 346 осіб.

Аварії сталися через збій в системі літака MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматично коригує положення літака в повітрі.

У березні минулого року Boeing повідомила про оновлення програмного забезпечення MCAS, яке пройшло сотні годин аналізу, лабораторних випробувань, перевірки на тренажері і два випробувальних польотів. Однак місяць тому в компанії повідомили про нові уразливості в програмному забезпеченні моделі 737 MAX.

Заборону на експлуатацію Boeing 737 MAX скасують, коли цю модель буде визнано безпечною.

Раніше у Boeing заявили про поступове відновлення виробництва моделі 737 MAX.