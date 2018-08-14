Конгрес США оприлюднив деталі законопроекту про нові санкцій проти РФ

Сенатори пропонують запровадити санкції проти російських держбанків

Американський Конгрес опублікував текст законопроекту про нові санкції проти Російської Федерації. Законопроект S. 3336 під назвою "Про посилення НАТО, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та накладення додаткових санкцій на Російську Федерацію" опублікований на сайті Конгресу.

Сенатори Ліндсі Грем, Боб Менендес, Кору Гарднер, Бен Кардін, Джон Маккейн і Джин Шахін пропонують запровадити санкції проти російських держбанків і нових випусків держборгу Росії.

У разі прийняття відповідного закону резидентам США буде заборонено брати участь в операціях з новим держборгом РФ, випущеним через 180 днів після вступу закону в силу. Заборона буде поширюватися на всі держоблігації, а також похідні фінансові інструменти з терміном обігу понад 14 днів.

Сенатори пропонують ввести заборону на операції і заморозити власність у США "одного або кількох фінансових інститутів", зокрема російських банків ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а також Банк Москви.

Як відомом, російські державні банки перебувають під секторальними санкціями з 2014 року, але ці санкції забороняють тільки залучення нового боргового та акціонерного фінансування в США. Нові пропозиції сенаторів передбачають неможливість для перерахованих банків стандартних доларових розрахунків через кореспондентські рахунки в банках США.

Нагадаємо, Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Великій Британії. Санкції торкнуться заборони на експорт в країну товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, йдеться про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і ті, які використовуються в авіаційній галузі.

Також стало відомо, що в рамках нових санкцій проти Російської Федерації США можуть припинити дипломатичні відносини з цією країною.