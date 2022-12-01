Конгрессмены США получили налоговые декларации Трампа: зачем они им

Как пишет издание, Комитет хотет проверить декларации Дональда Трампа за период с 2015 по 2020 год, чтобы установить, надлежащим ли образом Служба внутренних доходов (IRS) проверяет президентские декларации и не пора ли внести изменения в действующее законодательство. На прошлой неделе Верховный суд США отказал бывшему президенту Трампу в праве не предоставлять Конгрессу свои налоговые декларации.

"Министерство финансов США выполнило решение суда, принятое на прошлой неделе", - отметил официальный представитель министерства, заметив, что это произошло, несмотря на все призывы Трампа противостоять передаче этих документов.

Палата представителей США впервые обратилась с просьбой к Трампу предоставить его налоговые декларации еще в 2019 году. Но тогда два министерства - финансов и юстиции - отклонили просьбу, утверждая, что запрос не имеет законной законодательной цели. Однако после того, как в прошлом году Джо Байден вступил в должность президента, Министерство юстиции изменило свою точку зрения и поддержало запрос Палаты представителей. Трамп назвал эти действия "политически мотивированными".

Как отмечает The Guardian, Трамп стал первым кандидатом в президенты от крупной американской партии, который не обнародовал свои налоговые декларации, поскольку пытался сохранить в тайне подробности собственного состояния и деятельности своей компании по недвижимости Trump Organization. Финансовая и налоговая практика этой компании рассматривается в рамках уголовных и гражданских дел в Нью-Йорке. Сегодня, 1 декабря, адвокаты приступят к заключительным докладам по уголовному делу о налоговом мошенничестве.

Трамп, который 15 ноября начал свою третью избирательную гонку подряд за пост президента, настойчиво боролся, чтобы избежать обнародования налоговых деклараций. Уплата налогов Трампом вызывала большие сомнения относительно этичности и соответствия нормам еще при его бизнес-деятельности. Поэтому адвокаты экс-президента блокировали все запросы и отмечали, что демократы действуют чисто в политических интересах.

"Я никогда не буду под проверкой. Я не платил ни одного федерального подоходного налога, и это делает меня разумным", - заявил Трамп еще во время дебатов против своего оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Однако, как пишет The Guardian, незадолго до выборов 2020 года New York Times обнародовала информацию о том, что Трамп сообщил о значительных потерях за несколько лет, чтобы компенсировать сотни миллионов долларов дохода. Это позволяло ему платить очень маленькие налоги.

"Совершенно фейковые новости. На самом деле я заплатил налог. И вы увидите это, как только закончится длительная проверка моей налоговой декларации. В целом Налоговая служба очень плохо относится ко мне", - пожаловался он избирателям.

Следующим шагом Бюджетного комитета Конгресса США будет встреча Демократической фракции, на которой конгрессмены, по словам главы комитета Демократической партии Ричарда Нила, будут решать, обнародуют ли демократы данные об отчетности Трампа широкой общественности.