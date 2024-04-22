Конгрессмен США о том, когда Украина получит помощь: раньше, чем кто-либо может подумать

По словам Кейна, ряд людей как в США, так и в Украине знают, что предусмотрено в законопроект, и что им разрешается, включая впервые ракеты дальнего действия на расстояние 300 километров.

"Есть люди как в этой стране, так и в Соединенных Штатах, которые знают, что будет включено в эти пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень быстро использовать материалы, которые направили", - заявил Томас Кейн.

В то же время Билл Китинг считает, что Украина получит помощь раньше, чем об этом можно подумать.

"Я бы сказал, что по вопросу времени это произойдет раньше, чем кто-либо может подумать. Сегодня утром мы встретились с 82-й воздушно-десантной дивизией, мы говорили с нашими людьми. Они готовились к этому. Они просто не ждут. Они просто не ждут. были готовы, и оружие, которое мы получим здесь, прибудет сюда быстрее, чем, я думаю, любая армия могла бы мобилизоваться, чтобы доставить их сюда", - рассказал он.

По его словам, некоторая часть помощи может быть доставлена в Украину через дни после окончательного голосования, а некоторая – через неделю.

"Мы не знаем графику. И даже если бы мы знали, мы бы не рассказали об этом никому, поскольку это может повлиять на, вы знаете, стратегию войны. Но факт остается фактом, люди должны быть уверены. А факт остается не оставшимся фактом. ни одного камня не перевернутого, чтобы быстро доставить их сюда", – сказал Китинг.

Помощь Украине от США

20 апреля Палата представителей США поддержала инициативу по выделению Украине помощи в размере 60,84 млрд долларов. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Сенате США. Пока ему необходимо получить одобрение двух третей голосов. После одобрения Сенатом законопроект будет подписан президентом США Джо Байденом.

По сообщениям западных СМИ, первая партия помощи Украине будет отправлена в течение нескольких дней после подписания законопроекта.

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