В Конгрессе США предложили ввести механизм санкций против российских военных преступников

Конгрессмен-республиканец из штата Техас Пэт Фэллон, автор законопроекта, вынесенного на рассмотрение Палаты представителей, заявил, что обнаружение массового захоронения в украинском городе Изюм после того, как оттуда были вытеснены российские оккупанты, укрепляет решимость США добиваться ответственности за предполагаемые военные преступления и злодеяния.

"Вторжение России в Украину отражает полное пренебрежение Владимиром Путиным жизнями людей", - говорится в заявлении Фэллона.

Спонсором законопроекта в Палате представителей стал демократ Джимми Панетта, а соответствующий законопроект в Сенат внесли республиканец Тодд Янг и демократка Джеки Розен.

В информационном бюллетене, предоставленном изданию The Hill офисом Пэта Фэллона, отмечается, что предложенный закон поддерживается Фондом действий в защиту демократии, политическим подразделением базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Фонда защиты демократий.

Конгрессмены призывают обновить текст в законе, устанавливающем режим санкций против России за ее злонамеренное поведение, который называется законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", чтобы наказание понесли все лица, ответственные за злодеяния, совершенные в Украине.

В частности, законопроект направлен на выявление российских граждан, причастных к принудительному переселению, задержанию и фильтрации украинцев на оккупированных Россией территориях и в самой России. Такие деяния предлагается называть военными преступлениями или преступлениями против человечности, согласно Женевской конвенции.

"Расширяя полномочия по применению санкций против России, наш закон “О политике в области прав человека в Украине” является средством привлечения России к ответственности за ее гнусные действия и средством сдерживания от дальнейших преступлений против человечности", - заявил конгрессмен Панетта.

Другие положения законопроекта включают указание Государственному департаменту выпустить секретный отчет Конгрессу о масштабах военных преступлений России, включая нарушения прав человека.

Напомним, ранее демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм внесли на рассмотрение Сената США очередной законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.