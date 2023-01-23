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В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS

Фото: В Конгрессе США призвали передать Украине ракеты ATACMS (army.mil)
Автор: Олег Васкив

Соединенным Штатам необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов, в частности по оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола каналу ABC News.

Республиканец отметил, что украинцы ранее успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.

"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно", - указал Маккол.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо предоставить ATACMS, поскольку это позволит сохранить тысячи жизней бойцов ВСУ.

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