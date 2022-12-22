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В Конгрессе США вывесили флаг Украины от защитников Бахмута (видео)

Владимир Зеленский передал Конгрессу флаг из Бахмута (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский передал американским конгрессменам флаг Украины из Бахмута во время визита в США 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Конгрессе США.

"Я был в Бахмуте вчера. Наши герои дали мне флаг. Боевое знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам... Это знамя является символом нашей победы. Потому что в этой войне мы стоим, мы победим. Потому что мы объединены. Украина, Америка, весь свободный мир", - сказал президент в конце выступления.

После чего он достал из-под трибуны флаг с подписями воинов, который он передал спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и вице-президенту США Камале Гаррис. Затем стяг развернули под всеобщие аплодисменты.

От Конгресса украинский президент получил американский флаг, как символ визита в США.

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше. Поэтому Украине необходима военная помощь США, в частности, системы ПВО Patriot.

Напомним, что 21 декабря Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме.

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Владимир Зеленский