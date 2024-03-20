RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Конгрессе США одобрили резолюцию о похищении украинских детей Россией

Фото: в Конгрессе США одобрили резолюцию по похищению украинских детей Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) поддержала резолюцию о похищении украинских детей Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Резолюция определяет положение о том, правительство Российской Федерации под руководством диктатора Владимира Путина является ответственным за незаконное похищение детей из Украины. Соответствующие действия официально строжайше осуждаются. 

Также провозглашается то, что содействие незаконному усыновлению противоречит обязательствам России по "Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него". Страна-террорист пытается уничтожить поколение украинских детей и подорвать возможность Украины вырастить следующее поколение граждан, а также возможность отстроить страну после неспровоцированной войны, целью которой является уничтожение языка, культуры, истории и идентичности. 

"Констатируется, что вторжение России в Украину увеличило риски того, что дети могут пострадать от торговли и эксплуатации людей, детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травм, лишения образования и убежища, смерти", - добавил Ермак. 

Депортация детей

С начала полномасштабной войны Россия регулярно похищает украинских детей и депортирует их во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы страны-террориста. В частности депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. 

В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может документально подтвердить около 20 тысяч случаев похищения детей. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАВойна в УкраинеРоссийская Федерация