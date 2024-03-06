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В Конгрессе США рассказали, когда представят альтернативный законопроект о помощи Украине

Фото: Майкл Маккол, глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США (flickr by Bipartisan Policy)
Автор: Иван Носальский

В Палате представителей США планируют представить альтернативный законопроект с финансированием помощи Украине уже после 22 марта.

Об этом заявил глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Ману Раджу в Twitter.

Он рассказал, что законопроект представят после того, как 22 марта Конгресс решит вопрос с финансированием правительства. 

При этом он предположил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержит такую инициативу.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Майкл Маккол занялся доработкой сенатского законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов, чтобы его поддержали республиканцы. 

Он хотел вынести законопроект о выделении финансовой помощи Украине к концу марта, или в апреле.

По информации CNN, новый законопроект будет предусматривать выделение 66 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню без гуманитарной помощи, которая была частью сенатского пакета и приоритетом многих демократов.

Также в документ добавят норму, согласно которой будет запрещен въезд в США нелегальных иммигрантов до тех пор, пока не будет достигнут оперативный контроль над границей.

Стоит заметить, что сенатский законопроект предусматривал более 60 млрд долларов только на финансирование помощи Украине. 

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