Конгресс США знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

Конгресс США уже несколько недель знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия. Ответные меры со стороны США должны быть приняты немедленно.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По его словам, впервые о том, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал, ему сообщили в январе. Однако эта угроза стала известна на этой неделе благодаря публичному предупреждению главы Палаты представителей по разведке Майка Тернера.

"Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе", - заявил Джонсон.

Письмо президенту было отправлено 31 января, сообщили в его офисе.

По словам законодателей, в четверг вечером в Капитолии их проинформировали советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем это", - сказал Джонсон.

Предыстория

14 февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки РФ планирует разместить ядерное оружие в космосе. Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех отраслях и обменивается данными между всеми союзниками.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, озвученная угроза является потенциальной, а не активной способностью.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

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