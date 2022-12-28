Конгресс США запретил использование китайского ТікТока на рабочих устройствах

Популярное китайское видеоприложение TikTok было запрещено на всех рабочих устройствах в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает издание, ссылаясь на администрацию Палаты представителей США, приложение считается "высокорискованным из-за ряда проблем с безопасностью". Сообщение такого содержания было отправлено всем законодателям и сотрудникам, которые должны были удалить приложение со всех устройств, принадлежащих федеральным органам. После этого загрузка приложения будет запрещена.

Запрет был введен в соответствии с законопроектом о бюджете США на 2023 год объемом 1,66 трлн долларов, принятым на прошлой неделе. Он содержит положения о запрете приложений типа TikTok на устройствах, которыми управляют федеральные органы власти.

По состоянию на прошлую неделю 19 штатов по крайней мере частично заблокировали приложение ТикТок для государственных устройств из-за опасений, что правительство Китая может использовать его для слежки за американцами и цензуры контента.