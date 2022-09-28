Конгресс США включил 12 млрд долларов помощи Украине в новый проект бюджета

Подчеркивается, что в целом предполагается выделить 12,4 млрд долларов на "помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".

Как подчеркивается в пояснительном документе к законопроекту, планируется, в частности, выделить 3 млрд долларов на военную помощь, в том числе "подготовку, предоставление военной техники и оружия, логистической поддержки, припасов и технического обслуживания, зарплат и жалования, тылового обеспечения, а также поддержки за счет предоставления разведданных вооруженным силам и силам безопасности Украины".

Еще 4,5 млрд долларов предлагается направить на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов Украины с целью "дать возможность правительству обеспечивать макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан".

Одновременно с этим в целом 2,04 млрд долларов должны выделить на восполнение США собственных арсеналов вооружений и производство новых боеприпасов взамен тому, что было ранее направлено в качестве помощи Украине или передано союзникам США, которые оказывали помощь Украине.

Также 2,8 млрд долларов предполагают потратить на обеспечение войск США, развернутых в Европе. Еще 2 млн долларов закладывают на учет и контроль за расходованием средств в рамках выделения помощи. Еще 35 млн - на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты в Украине".

В дополнение к выделению новых средств на сумму в 12,4 млрд долларов законопроект дает президенту США возможность передать Украине из собственных арсеналов США вооружения на сумму в 3,7 млрд долларов, чтобы "оказать дополнительную первостепенную поддержку вооруженным силам Украины".

Законопроект, который включает также временное финансирование нескольких правительственных программ США, должны рассмотреть до полуночи 30 сентября по местному времени. В противном случае некоторые федеральные ведомства вынуждены будут приостановить работу с 3 октября.

Напомним, США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.

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