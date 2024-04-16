Конгресс США наказал Иран за масштабную атаку на Израиль

Три отдельных законопроекта были вынесены на голосование в понедельник, 15 апреля, в условиях приостановления действия регламента - ускоренного процесса, требующего поддержки две трети депутатов для принятия решения и позволяющего немедленно провести голосование в зале.

Законопроекты в основном направлены на введение финансовых санкций против Ирана, тех, кто его поддерживает, и сети его доверенных лиц.

Среди них - законопроект об отмене налоговых льгот для неприбыльных организаций, поддерживающих террористические группировки; законодательство, направленное на то, чтобы сорвать закупку Китаем иранской нефти и нефтепродуктов; а также попытка отрезать иранское правительство от использования американской финансовой системы.

Проголосованные документы, преимущественно не вызывают споров и пользуются поддержкой большинства демократов, при том, что большинство в Палате представителей имеют республиканцы.

Конгрессмен-демократ Брэд Шнайдер поддержал законопроект H.R. 6408, отменяющий налоговые льготы для организаций, поддерживающих терроризм. Он является автором документа совместно с республиканцем Дэвидом Кустоффом. Впрочем, Шнайдер обратился к республиканцам с просьбой вынести на голосование дополнительный закон о национальной безопасности.

"Я еще раз хочу поблагодарить моего коллегу, депутата Кустоффа, за его партнерство и работу над этим законом ... и я призываю всех моих коллег не только поддержать этот закон, но и, как мы уже говорили, поддержать необходимое финансирование безопасности, которое поступило от Сената", - сказал он.