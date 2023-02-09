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В Конгресс США подали проект резолюции с призывом прекратить военную помощь Украине

Фото: в Конгресс США подали проект резолюции с призывом прекратить военную помощь Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Группа конгрессменов-республиканцев подали в Палату представителей проект резолюции с призывом остановить предоставление военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора документа Мэтта Гетца в Twitter.

Политик обнародовал ссылку на текст проекта резолюции, в котором содержится призыв отказаться от предоставления Украине военной и экономической помощи, а также настоятельный совет к сторонам конфликта прекратить боевые действия.

Стоит заметить, что Гетц и до этого выступал против помощи Украине в ее войне с Россией. Еще в прошлом году он с частью своих однопартийцев выступил за увеличение аудита средств, которые передают нашей стране.

Согласно последним опросам, по состоянию на январь 55% республиканцев поддерживают предоставление военной помощи Украине. Их число уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее американские сенаторы заверили, что большинство республиканцев в Палате представителей никак не повлияет не военную помощь Украине.

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