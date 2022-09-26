Конгресс США готовит жесткие меры за попытку обойти нефтяные санкции против России

Как отмечается в публикации, чиновники Минфина и Белого дома уже несколько месяцев работают над планом по ограничению продажной цены на российскую нефть по всему миру. Вместе с союзниками из "Большой семерки" они разработали план по ограничению доходов России от продажи нефти, сохраняя при этом российскую нефть доступной на мировых рынках. План запрещает использование западных финансовых услуг для транспортировки российской нефти, если нефть не продается ниже установленного предела.

Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд) и Пэт Туми (республиканец, штат Пенсильвания) работают над законодательством, которое продвинет дизайн предельной цены на шаг вперед. Они хотят пригрозить всем иностранным фирмам, а не только тем, которые базируются в странах G-7, возможными санкциями, если они купят, застрахуют или профинансируют российскую нефть выше предельной цены.

"Я очень рад видеть, что администрация добилась реального прогресса со странами "Большой семерки" в новом режиме, который установил бы предельные цены на покупку российской нефти, - сказал Туми. - Но здесь есть ахиллесова пята".

Ван Холлен и Туми говорят, что они обеспокоены тем, что основные покупатели российской нефти, такие как Индия и Китай, могут легко обойти режим ограничения цен и купить нефть по более высокой цене. Если покупатели пользуются финансовыми услугами, не базирующимися в западных странах, они могут покупать российскую нефть за пределами лимита.

"Если вы хотите установить мировой предел цен на российскую нефть, вам необходимо обеспечить его единообразное применение. И для этого, мы считаем, вам нужна поддержка вторичных санкций. В противном случае Россия воспользуется большими лазейками", - сказал Ван Холлен.

Министерство финансов США наложило санкции на большую часть российской экономики, но оно выступает против использования вторичных санкций - наказаний в отношении иностранных правительств или фирм, которые взаимодействуют с Россией. Наказание или угроза наказания этих третьих сторон сопряжены с дипломатическими и экономическими рисками, которых официальные лица США и Европы стремились избежать.

Американские и европейские лидеры попытались использовать убеждение, чтобы привлечь к себе другие страны. Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на июньский саммит G-7 в Германии, где лидеры выдвинули идею ограничения цен.

Хотя план ограничения цен получил поддержку союзников по "Большой семерке", ни один из крупных покупателей российской нефти не заявил о намерении соблюдать его. Ожидается, что к этому плану не присоединятся Китай и Индия, официальные лица которых начали рассматривать различные способы доставки российской нефти. Турция, Южная Африка и Индонезия также являются объектами усилий США.

Российские чиновники пригрозили отказать в продаже нефти по установленному ценовому потолку. Официальные лица США рассматривают эти заявления как блеф из-за важности нефти для экономики России.

Стремление Конгресса к вторичным санкциям все еще находится на ранней стадии, и законодатели могут в конечном итоге принять текущие планы администрации Байдена. Но даже угроза того, что Конгресс ужесточит правоприменительные полномочия по ценовому потолку, может убедить иностранные страны не пренебрегать им, даже если они не будут в нем участвовать.

Если Путин продолжит эскалацию конфликта, законодатели также могут заставить администрацию предпринять более агрессивные шаги. Российский лидер недавно затронул возможность применения ядерного оружия.

Вторичные санкции также могут стать более вероятным вариантом, если соблюдение ценового потолка окажется слишком слабым.

"Это посылает сигнал о том, что терпение Конгресса ограничено, и, с точки зрения США, вторичные санкции должны быть на столе, если ЕС не сможет обеспечить соблюдение ценового потолка", - сказал Саймон Джонсон, бывший главный экономист Международного валютного фонда.