Конгресс США готовит импичмент главы Пентагона Хегсета

Масси представляет штат Кентукки и известен критикой президента США Дональда Трампа. По его словам, процедуру отставки главы Пентагона он запустит сразу же после возвращения законодателей в Вашингтон.

Несколько собеседников в Республиканской партии рассказали, что ожидают одобрения этой инициативы нижней палатой Конгресса.

Почему обвиняют Хегсета

По данным CNN, попытки переложить ответственность за войну в Иране на Хегсета ускорили исторические провалы республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября.

Многие законодатели за кулисами утверждают, что именно министр сыграл главную роль в том, чтобы Трамп атаковал Иран. По их мнению, это произошло без стратегии выхода и плана управления последствиями.

Несколько республиканцев рассказали CNN, что Хегсет переоценил способность США быстро и легко выиграть конфликт. Они также обвиняют его в том, что он продолжает выступает за эскалацию, хотя долгие бомбардировки не приблизили Иран к капитуляции.

В Пентагоне на это резко отреагировали. Хегсет "не отступит и не даст себя запугать политикам, стремящимся набрать партийные баллы или начать фальшивые расследования там, где нет никаких правонарушений", - заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Чтобы устранить министра, одного голосования в нижней палате недостаточно. Решение также должно поддержать Сенат, где за него должны проголосовать две трети сенаторов.

Что известно о деле

Напомним, 4 ноября стало известно, что Трамп звонил по телефону советникам и спрашивал, должен ли Хегсет остаться в должности после поражения республиканцев.

В тот же день президент сказал журналистам, что не рассматривает возможность его замены.