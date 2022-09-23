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Конгресс США поручил Пентагону ускорить поставку больших беспилотников для Украины

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 23 сентября 2022 01:23
Конгресс США поручил Пентагону ускорить поставку больших беспилотников для Украины Фото: беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Photo Courtesy of U.S. Army)
Автор: Артур Родивилов

Конгрессмены США попросили министра обороны Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку больших боевых беспилотных летательных аппаратов,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План администрации Байдена о поставке Украине четырех больших боевых беспилотников в июне застопорился из-за опасений по поводу попадания технически сложного оборудования в распоряжение российских военных.

Техническое возражение против продажи было выдвинуто Управлением по защите оборонных технологий - группой в составе министерства обороны, которая отвечает за защиту дорогостоящих военных технологий от противников, сообщили источники.

План продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, о существовании которого впервые стало известно еще в марте, был одобрен официальными лицами, сообщили три источника.

В письме, подписанном как республиканцами, так и демократами, говорится о недавних победах Украины и добавляется, что использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит Вооруженным силам Украины лучше держать оборону территории, за которую они так упорно сражались.

Отметим, беспилотник Grey Eagle имеет дальность полета более 300 километров и может нести до четырех ракет Hellfire. Компания-производитель готова взять на себя расходы по обучению украинских военных.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пока воздерживается от утверждения запроса Украины на передачу боевых беспилотников дальнего радиуса действия MQ-1C Grey Eagle.

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