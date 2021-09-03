У Конго стався витік отруйних відходів з алмазного рудника: 12 жертв, 4500 постраждалих

В результаті витоку токсичних речовин з величезного алмазного рудника в Анголі загинули щонайменше 12 жителів Конго. Ще 4500 осіб в наслідок інциденту захворіли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Витік перетворив притоку річки Конго в червоний колір і вбив величезну кількість риби, яку деякі люди з'їли", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що після прориву спеціального сховища для відходів гірничодобувної промисловості токсичні речовини потрапили в притоки річки Чікапа і Касаї, їх води після попадання забарвилися в червоний колір.

У Міністерстві навколишнього середовища заявили, що вимагатимуть від влади відшкодування збитків, але їх розмір поки не вказують.

Наразі людям заборонено пити воду і їсти рибу з річки.

Своєю чергою керівництво копальні ангольської компанії Catoca визнало провину в забрудненні річок і відзначило, що прорив в дамби буде оперативно усунутий вже через дві доби.