ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Конго стався витік отруйних відходів з алмазного рудника: 12 жертв, 4500 постраждалих

Новость на русском →
Конго, П'ятниця 03 вересня 2021 16:16
У Конго стався витік отруйних відходів з алмазного рудника: 12 жертв, 4500 постраждалих Фото: у Конго стався витік отруйних відходів з алмазного рудника (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В результаті витоку токсичних речовин з величезного алмазного рудника в Анголі загинули щонайменше 12 жителів Конго. Ще 4500 осіб в наслідок інциденту захворіли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Витік перетворив притоку річки Конго в червоний колір і вбив величезну кількість риби, яку деякі люди з'їли", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що після прориву спеціального сховища для відходів гірничодобувної промисловості токсичні речовини потрапили в притоки річки Чікапа і Касаї, їх води після попадання забарвилися в червоний колір.

У Міністерстві навколишнього середовища заявили, що вимагатимуть від влади відшкодування збитків, але їх розмір поки не вказують.

Наразі людям заборонено пити воду і їсти рибу з річки.

Своєю чергою керівництво копальні ангольської компанії Catoca визнало провину в забрудненні річок і відзначило, що прорив в дамби буде оперативно усунутий вже через дві доби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангола Конго
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин