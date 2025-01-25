Конфликтовал с Роналду и хочет примириться с Куртуа: новый тренер Бельгии возвращает звезд перед матчами с Украиной в Лиге наций

Еще на прошлой неделе Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с 39-летним немецко-итальянским специалистом Доменико Тедеско. Среди кандидатов на должность главного тренера называли громкие имена - Тьерри Анри, Эрик тен Хаг, Марк ван Боммель. Но окончательный выбор удивил всех. Во главе "красных дьяволов" стал 60-летний французский специалист Руди Гарсия.

Соглашение с Тедеско было рассчитано до лета 2026 года - до завершения финальной части чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Теперь все хлопоты, связанные с ЧМ лягут на плечи новоназначенного специалиста. Именно попадание на Мундиаль и удачное выступление на нем - главные задачи французского тренера. Но боевое крещение он пройдет в плей-офф Лиги наций - в противостоянии со сборной Украины.

Кто такой Руди Гарсия

Новый наставник бельгийцев - не является звездой европейского тренерского корпуса, но специалист он опытный с неплохим резюме.

Тренировать начал еще 30 лет назад, когда после завершения довольно скромной игровой карьеры возглавил любительскую французскую команду "Корбей-Эссон". Далее были более именитые местные - "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле Ман" и "Лилль". С последним в 2011 году Гарсия сделал золотой дубль во Франции, чем заставил заговорить о себе.

Затем последовали новые вызовы - итальянская "Рома", "Марсель", "Лион", годовая командировка на заработки в аравийский "Аль-Насра" и вторая попытка заявить о себе в Серии А во главе "Наполи". Чего-то выдающегося тренер не достиг. Со времен триумфа с "Лиллем" в чемпионате и Кубке Франции можно назвать лишь выход в финал Лиги Европы-2017/18 с "Марселем" и в полуфинал Лиги чемпионов-2019/20 с "Лионом".

Последним местом работы был "Наполи", который Гарсия возглавил летом 2023-го, но в ноябре того же года был отправлен в отставку. С тех пор находился без работы пока о нем не вспомнили руководители бельгийской федерации.

Отметим, что ранее специалист работал только с клубами. Поэтому сборная Бельгии - станет первым опытом на уровне национальных команд. Интересно, что француз стал третьим подряд иностранцем во главе бельгийской сборной - после испанца Роберто Мартинеса и Тедеско.

Фото: Тибо Куртуа и Андрей Лунин смогут сыграть друг против друга (Getty Images)

Возвращение Куртуа и других звезд

Тедеско во главе "красных дьяволов" успел наломать дров, испортив отношения со звездами команды. Наиболее скандальным стал конфликт с Тибо Куртуа, перешедший в публичную плоскость. Тренер лишил звездного голкипера статуса капитана. После чего тот заявил, что в сборной его не оценивают должным образом, бойкотировал Евро-2024 и зарекся возвращаться в команду, пока там работает Тедеско.

Не очень ладил бывший рулевой и с другими топ-исполнителями. До публичных обвинений не доходило, но Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку не участвовали в матчах Лиги наций осенью 2024-го.

С приходом Гарсии в Бельгии надеются на прекращение всех распрей в сборной. Сам тренер уже заявил, что готов найти общий язык со звездами.

"Я обязательно посещу Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с футболистами, которые могут сделать нас сильной сборной. Я верю, что работать с лучшими игроками проще всего: можно быть с ними честным и открытым", - пообещал новый глава команды.

Гарсия планирует привлечь в свой штаб бывшую звезду бельгийцев Эдена Азара.

"Я часто общаюсь с Азаром. Он тоже будет частью нашего пути к чемпионату мира 2026. Его опыт и статус одного из лучших бельгийских игроков помогут нам", - пообещал специалист.

Отметим, что Азар был лидером "Лилля", с которым Гарсия побеждал в чемпионате и Кубке Франции.

Таким образом французский тренер пока выступает в роли миротворца, который хочет всех помирить, собрать вместе, чтобы достигать новых больших побед. Хотя, и в его карьере есть негативный опыт конфликтов с футболистами-лидерами. Так во время работы в "Аль-Насри" он не нашел общего языка с Криштиану Роналду, из-за чего и вынужден был покинуть аравийскую команду.

Фото: Криштиану Роналду и Руди Гарсия не помирились в "Аль-Насре" (facebook.com/alnassrfc)

Украина - Бельгия в Лиге наций УЕФА: что известно

Команды встретятся в рамках плей-офф за право играть в Дивизионе А следующего розыгрыша турнира. Матчи состоятся 20 и 23 марта.

Бельгия, которая заняла третье место в группе с Францией, Италией и Израилем, будет отстаивать право остаться в элите. Украина, финишировавшая второй, в квартете с Чехией, Грузией и Албанией, попытается повыситься в классе.

В первой игре номинальными хозяевами выступят "сине-желтые". Они примут соперника в испанской Мурсии, на арене "Эстадио Энрике Рока". Ответный матч команды сыграют на "Сегека-Арене" в бельгийском городе Генк.