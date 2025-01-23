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Плей или офф: каковы шансы "Шахтера" в Лиге чемпионов

Дортмунд, Четверг 23 января 2025 11:27
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Плей или офф: каковы шансы "Шахтера" в Лиге чемпионов Фото: Кевин забивает в ворота "Бреста" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" победил французский "Брест" в предпоследнем туре Лиги чемпионов и сохранил шансы на выход в плей-офф. Для продолжения борьбы нужно, чтобы сошлись несколько условий.

Какие именно - анализирует РБК-Украина.

Сейчас чемпионы Украины с 7-ю очками и разницей мячей "минус 6" (7-13) занимают в турнирной таблице 27-е место. Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах. Последнюю проходную строчку сейчас занимает немецкий "Штутгарт", у которого 10 баллов и разница "минус 1" (12-13).

Также по 10 очков имеют португальская "Бенфика", французский ПСЖ и португальский "Спортинг". Набрав в последнем туре хотя бы очко, каждая из них уже станет недосягаемой для "Шахтера". Кроме того, опередить украинскую команду могут английский "Манчестер Сити" и хорватское "Динамо" из Загреба, которые имеют по 8 пунктов.

Поэтому даже победа в последнем матче над дортмундской "Боруссией" (29 января) еще не гарантирует подопечным Марино Пушича продолжения борьбы.

Нужно также, чтобы сложилось еще три дополнительных условия:

  • хотя бы одна из четырех команд, имеющих 10 очков ("Бенфика", ПСЖ, "Спортинг" и "Штутгарт") проиграли свой матч;
  • "Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб не выиграли;
  • "Шахтер" должен кардинально улучшить свою разницу мячей: выиграть с наибольшим счетом.

Например, "горняков" устроит победа над "Боруссией" со счетом - 3:0. Но при условии, что "Штутгарт" с таким же результатом проиграет ПСЖ. В то же время "Манчестер Сити" не выиграет у "Брюгге", а "Динамо" Загреб - у "Милана".

С кем конкуренты "Шахтера" будут играть в последнем туре

Заключительный, восьмой тур основного раунда ЛЧ состоится 29 января. Все матчи начнутся в одно время - в 22:00 по Киеву.

В очном поединке сойдутся две команды, имеющие по 10 очков - "Штутгарт" и ПСЖ. Это означает, что одна из этих команд в случае победы гарантированно выйдет в плей-офф.

Судьба остальных участников решится в таких поединках:

  • "Боруссия" Д - "Шахтер"
  • "Динамо" З - "Милан"
  • "Ювентус" - "Бенфика"
  • "Манчестер Сити" - "Брюгге"
  • "Спортинг" - "Болонья"
  • "Штутгарт" - ПСЖ

Плей или офф: каковы шансы &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов

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