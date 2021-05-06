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Конфлікт урегульовано. Британія повертає свої кораблі від острову Джерсі

Автор: Дмитро Левицький

Британія вирішила повернути свої військові кораблі від острову Джерсі після того, як суперечку з Францією вдалося врегулювати. Париж погрожував заблокувати острів Джерсі через зміни щодо права рибальства після Brexit.

Про це пише агентство BBC.

Два кораблі Королівського флоту вже готують повернутися додому після того, як протест французьких рибалок щодо прав на риболовство в територіальних водах Джерсі закінчився.

У британському уряді заявили, що "ситуація на цей час вирішена", однак Лондон готовий у разі чого допомогти Джерсі. Планується, що один з британських патрульних кораблів повернеться у свій порт ввечері 6 травня, а інший - піде від острову Джерсі вранці п'ятниці.

"Ми раді, що французькі риболовецькі судна покинули околиці Джерсі", - додав представник британського уряду.

Нагадаємо, після Brexit влада острову Джерсі ввела нові правила щодо риболовства, згідно з якими французькі оператори човнів повинні показати історію рибальства в районі острову. Це викликало обурення у Франції і вона пригрозила блокадою. У відповідь на це Британія направила військові кораблі до острову.

На такий самий крок пішов і Париж. Франція відправила до острову Джерсі два патрульні кораблі.

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