Конфлікт Сербії і Косово: Росія звинуватила Євросоюз та США в загостренні ситуації

У Росії вважають, що конфлікт Сербії і Косово нібито почався через "зовнішній вплив" Євросоюзу і США на Приштину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС РФ Марії Захарової .

"Лідери косоварів знають, що серби не залишаться байдужими, коли мова йде про пряму атаку на їхні свободи, і навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Зрозуміло, на вістрі атаки знаходиться і Белград, який Захід хоче додатково "нейтралізувати" косовоалбанськими руками", - заявила Захарова.

Вона також закликала Приштину, за якою нібито "стоять ЄС і США", до припинення "провокацій".

Варто зауважити, що конфлікт між Сербією і Косово загострився через те, що 1 серпня в силу вступають нові норми, згідно з якими косовські серби з виданими Сербією номерними знаками на авто, повинні переоформити їх на знаки Косово. Крім того, громадянам Сербії на території частково визнаної держави видаватимуть тимчасові документи, які замінять сербські.