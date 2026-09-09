Конфликт вокруг депутата сорвал сессию Одесского горсовета: ветераны жестко обратились к власти

Что произошло на сессии

По словам представителей ветеранского сообщества, причиной срыва заседания стали действия депутата Василия Иеремии и неспособность руководства горсовета организовать работу.

Накануне Иеремию официально исключили из партии "Доверяй делам" в связи с переходом в другой политический проект. Тем не менее, говорят ветераны, депутат отказывается покидать сессионный зал и пытается продолжать голосовать от имени партии, к которой уже не имеет отношения.

В ветеранских организациях считают, что такая ситуация не случайна и может происходить в интересах и.о. мэра Игоря Коваля и его заместителя Александра Филатова.

"Позор такому городскому совету, который не способен нормально организовать работу и разблокировать голосование за жизненно важные для Одессы вопросы, в том числе касающиеся ветеранского сообщества. Все развитие города поставлено на паузу через одного человека, который всеми руками и ногами держится за свое кресло", – отмечают в сообществе.

Что говорят в "Доверяй делам"

Отдельно с заявлением выступила партия "Доверяй делам". В политической силе критически оценили работу руководства горсовета за последние три месяца.

По словам представителей партии, в течение этого периода пленарные заседания фактически не проходят.

В "Доверяй делам" считают, что это свидетельствует о проблемах с организацией работы, прозрачностью и ответственностью городских властей.

"Сегодняшние события еще раз продемонстрировали: секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль не способен должным образом организовать работу городского совета, объединить депутатский корпус вокруг решения неотложных проблем города и обеспечить эффективное управление процессами. Человек, получивший 307 голосов избирателей, не может подменять собой волю миллионной Одессы и единолично определять, как должен работать городской совет" – говорится в заявлении.

В партии добавили, что депутаты их фракции присутствовали и работали на всех заседаниях городского совета, комиссиях и согласительных советах. По их словам, в дальнейшем они будут оставаться в сессионном зале для голосования за важные для Одессы решения.

Также в "Доверяй делам" призвали руководство горсовета прекратить "политические игры" и вернуться к выполнению своих прямых обязанностей - работы для города и его жителей.