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Конфлікт Ізраїлю і Палестини: на одному з КПП попередили теракт

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Середа 12 травня 2021 17:59
Конфлікт Ізраїлю і Палестини: на одному з КПП попередили теракт Фото: ізраїльська армія запобігла теракту (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В ході ескалації конфлікту Ізраїлю і Палестини на одному з КПП на кордоні із Західним берегом палестинець з ножем намагався напасти на військових. Його нейтралізували.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Повідомляється, що спроба теракту сталася на КПП в районі Хеврона - південна провінція Західного берега Йордану. За уточненими даними, палестинець з ножем спробував напасти на бійців батальйону "Шакед" (бригада "Гіваті"), але вогнем у відповідь був важко поранений або убитий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю зазнала втрат в результаті ранкового обстрілу з сектора Газа. Зокрема, загинув боєць батальйону бригади "Нахаль". Ще двоє військовослужбовців отримали поранення від середньої тяжкості до важкого.

До цього Ізраїль завдав точкових ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа і ліквідував командирів палестинських формувань, в тому числі кібер-підрозділу ХАМАСу. Крім того, були атаковані автомобілі, що перевозили протитанкові ракети. На даний момент тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю, при цьому ізраїльська армія активно відповідає.

За даними палестинської сторони, з початку загострення конфлікту загинули 53 жителі сектора Газа.

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