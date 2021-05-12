Конфлікт Ізраїлю і Палестини: на одному з КПП попередили теракт

В ході ескалації конфлікту Ізраїлю і Палестини на одному з КПП на кордоні із Західним берегом палестинець з ножем намагався напасти на військових. Його нейтралізували.

Повідомляється, що спроба теракту сталася на КПП в районі Хеврона - південна провінція Західного берега Йордану. За уточненими даними, палестинець з ножем спробував напасти на бійців батальйону "Шакед" (бригада "Гіваті"), але вогнем у відповідь був важко поранений або убитий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю зазнала втрат в результаті ранкового обстрілу з сектора Газа. Зокрема, загинув боєць батальйону бригади "Нахаль". Ще двоє військовослужбовців отримали поранення від середньої тяжкості до важкого.

До цього Ізраїль завдав точкових ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа і ліквідував командирів палестинських формувань, в тому числі кібер-підрозділу ХАМАСу. Крім того, були атаковані автомобілі, що перевозили протитанкові ракети. На даний момент тривають масовані обстріли півдня Ізраїлю, при цьому ізраїльська армія активно відповідає.

За даними палестинської сторони, з початку загострення конфлікту загинули 53 жителі сектора Газа.