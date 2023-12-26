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Конфликт графиков. Месси вынужден выбирать между Аргентиной и "Интером Майами" в сезоне-2024

Майами, Вторник 26 декабря 2023 13:53
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Конфликт графиков. Месси вынужден выбирать между Аргентиной и "Интером Майами" в сезоне-2024 Фото: Лионель Месси предпочтет "альбиселесте" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси в грядущем году не сможет полностью отдаться выступлениям за американский "Интер Майами" и национальную команду Аргентины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Чемпион мира будет расставлять приоритеты из-за несогласованности календарей Major League Soccer и ФИФА. Скорее всего, он пропустит часть поединков флоридских "цапель" в регулярном сезоне МЛС.

Месси окажется вне заявки на минимум 7 матчей "Интера Майами" из-за конфликта графиков МЛС и национальных команд. Аргентинец анонсировал намерение поехать на Копа Америка-2024. Турнир состоится в июне-июле. Параллельно клуб Месси проведет 5 поединков. Еще на два матча нападающий рискует выпасть весной, когда "альбиселесте" будут играть спарринги.

Ранее Месси подписал футболку для Залужного и получил журнал TIME с интервью генерала взамен. Перед этим аргентинец передал футболку сборной для нужд платформы UNITED24. Одноклубник чемпиона мира Сергей Кривцов рассказывал об интересе Месси к событиям в Украине.

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.

К слову, ранее подготовили подборку новых спортивных сериалов на праздники.

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Месси Сборная Аргентины
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