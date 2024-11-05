Языковой конфликт в киевском книжном магазине: полиция привлекла нарушителя к ответственности

"Во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте в кафе с незнакомым мужчиной. По ее словам, она сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке и пыталась запечатлеть его на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители уже установили личность нарушителя.

Отмечается, что им оказался 44-летний житель Киевской области, в отношении которого сотрудники полиции составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Также правоохранители сообщили, что кроме составления протокола собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к дальнейшей ответственности.

Что предшествовало

В субботу 2 ноября волонтер и музыкант Екатерина Косецкая рассказала о языковом конфликте, который произошел в книжном магазине-кофейни "Смысл".

Заведение известно своей проукраинской позицией, а также тем, что его пространство полностью свободно от русского языка.

Волонтерка рассказала, что конфликт начался после того, как она сделала замечания посетителям, говорившим по-русски в заведении. Это вызвало у мужчин агрессивную реакцию.

Сначала они оскорбили Косецкую, после чего начали угрожать ее парню. После этого волонтерка хотела задокументировать агрессивное поведение мужчин с помощью видео на своем телефоне, который затем отобрал один из мужчин. По ее словам, она пыталась вернуть телефон, однако посетитель больно схватил ее за руку.

Видео инцидента предоставили сотрудники книжного магазина-кофейни.

По словам Косецкой, мужчин сотрудники полиции отпустили и не взяли показания у свидетелей.

Сейчас известно, что полиция уже составила административный протокол на одного из нарушителей.