Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що зараз відбувається

Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії через Нагірний Карабах. Уряд Вірменії оголосив воєнний стан, а в Азербайджані оголошена часткова мобілізація, що зараз відбувається - в матеріалі РБК-Україна.
Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Україна стурбована ситуацією навколо Карабаху.
"Сторони повинні сісти за стіл переговорів, щоб не гинули люди", - заявив він.
Помічник президента Азербайджанської Республіки - завідувач відділу зовнішньої політики Адміністрації президента Хікмет Гаджиєв заявив на брифінгу для послів і дипломатів, що відбувається Вітчизняна війна.
"Ми також хочемо бачити реальну позицію держав на даний момент", - заявив він.
Генпрокуратура Азербайджану повідомляє, що за добу кількість мирних громадян, поранених в результаті загострення ситуації в Карабасі, збільшилась до 26.
В МЗС країни також повідомили, що загинули 6 мирних азербайджанців.
Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив, що у вірменської сторони немає військовополонених, у тому числі азербайджанського генерала. Раніше цю інформацію поширювала інша сторона конфлікту.
Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив про продовження обстрілу.
"Противник завдає удари по населених пунктах, удари припадають по місту Мартакерт. Вчора вірменській стороні вдалося зайняти ряд нових позицій", - сказав він на брифінгу.
За його даними, з вірменської сторони є близько 200 поранених військовослужбовців, частина яких переправлена в Єреван.
Китай закликає Вірменію і Азербайджан до деескалації ситуації в Нагірному Карабасі і діалогу.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив занепокоєння своєї країни збройним протистоянням на вірмено-азербайджанській лінії зіткнення. Він вимагає діалогу сторін.
В МЗС Росії заявили, що у цього конфлікту може бути тільки мирне рішення.
Зазначимо, 27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. У Вірменії заявили про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки (НКР) з боку Азербайджану.
Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Також президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом в Нагірному Карабасі.