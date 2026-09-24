Конфискованные активы: как государству заработать больше

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О том, почему частное управление может быть более эффективным для конфискованных активов и как государство может увеличить экономическую отдачу от них – читайте в нашем материале.

Главное: После начала полномасштабной войны АРМА получило в управление тысячи арестованных активов, эффективность которых оказывает прямое влияние на экономику государства.

Опыт некоторых компаний демонстрирует, как изменение модели управления может отражаться на производстве, инвестициях и налоговых поступлениях.

может отражаться на производстве, инвестициях и налоговых поступлениях. Частный управляющий может быстрее принимать инвестиционные решения и использовать отраслевую экспертизу для развития актива.

и использовать отраслевую экспертизу для развития актива. Передача активов в профессиональное частное управление может помочь сберечь их стоимость, возобновить работу предприятий и увеличить поступления в бюджет.

После начала полномасштабной войны государственное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало и в судебном порядке наложило аресты на ряд активов. Четкой единой цифры стоимости арестованных корпоративных прав и активов в открытой статистике нет. Но по данным АРМА, только по состоянию на сентябрь 2023 года речь шла о 1064 кейсах ареста 100% корпоративных прав.

Среди них, в частности, назывались "Николаевский глиноземный завод", "Винницабытхим", Glusco, "Укртатнефть", "Укрнефтебурение", Украинский медиа-холдинг, Украинская медийная группа, "Моршинская" и другие. К тому времени совокупная стоимость арестованных АРМА активов превышала 53 млрд грн. За три последующих года их количество только возросло.

Государство оказалось в ситуации, когда нужно управлять конфискованными активами. При этом нужно делать это эффективно. Иначе актив может стать пассивом: источником недополученной прибыли, социального напряжения, а иногда – прямых убытков бюджету.

Как говорит украинская практика, в отдельных случаях государство сталкивается со сложностями в обеспечении нормальной работы конфискованных предприятий. Но нужно подчеркнуть, что основная причина не всегда в низкой квалификации государственных управленцев.

Частное управление часто эффективнее государственного, потому что частный инвестор или управляющий обычно имеет больший отраслевой опыт, больше ресурсов и оперативных возможностей и долгосрочное видение развития актива.

Но самое главное – заинтересованность в результатах. Чиновник получает фиксированную зарплату, которая не зависит напрямую от финансового результата. Владелец или частный управляющий заинтересован в доходности актива, поскольку его доход зависит от экономического результата.

Опыт формируется годами

Частный собственник, годами работающий в конкретной отрасли, накапливает опыт, который сложно заменить формальными управленческими процедурами. Речь идет не только о знании того, как работает рынок, но и о понимании передовых технологий, производственных процессов, цепей поставок, поведении потребителей и специфике конкуренции.

Бизнес в ежедневном режиме принимает решение модернизировать оборудование, в какие технологии инвестировать, как оптимизировать себестоимость, где искать новые рынки сбыта и какие риски могут повлиять на производство. И каждое такое решение оказывает непосредственное влияние на финансовый результат.

Причем необходимо отметить, что отраслевая экспертиза, как правило, накапливается не отдельным управляющим, а всей бизнес-системой – от менеджмента и инженеров до технологов и коммерческой команды.

Показательной иллюстрацией того, как отличия в управленческом и отраслевом опыте могут влиять на эффективность конфискованного актива, может стать компания "Укрнефтебурение".

По состоянию на 2021 год, эта компания входила в топ-3 среди частных компаний по добыче нефти и газа в стране. До полномасштабного вторжения Российской Федерации УНБ обеспечивала до 5% от общего производства природного газа в Украине. Это был не просто крупный производственный актив, а прибыльный бизнес. В 2020 году доход УНБ составил 5,2 млрд грн, в 2021-м – 13 млрд грн, в 2022-м – 9,71 млрд грн.

В 2023 году после конфискации актива на предприятие "зашел" государственный менеджмент. И после этого на 8 месяцев прекратилась добыча газа. После восстановления работы показатели прибыльности УНБ оставались ниже уровня, зафиксированного до конфискации: суточная добыча в среднем сократилась на 30%. Так, если в мае 2023 года (до передачи актива государству) суточная добыча составляла 1555 тыс. куб. м, то в июле 2026 года, согласно данным издания EXPRO Gas&Oil Weekly, – 1100 тыс. "кубов".

По приблизительным расчетам, недополученный доход компании мог составить от 25 до 30 млрд грн. Для государственного бюджета это могло означать недополучение около 5 млрд грн отчислений в виде НДС и еще столько же в виде ренты за добычу газа.

Сравнение налоговых платежей демонстрирует масштаб разницы: если при частном управлении компания платила в бюджет около 3 млрд грн в год, то при государственном управлении – около 1,3 млрд грн, то есть в 2,3 раза меньше. Инвестиционная активность компании также по приведенным показателям снизилась.

УНБ (фото: unb.ua)

Быстрые решения – своевременный ответ на изменения

Другим важным преимуществом частного управления является возможность быстро направлять средства туда, где они создают наибольшую экономическую отдачу.

Владелец, инвестирующий собственный капитал, сам определяет приоритеты: модернизировать производство, обновить оборудование, запустить новый продукт или расширить мощности. Ему не нужно каждый раз выстраивать сложную цепь бюрократических согласований, ведь инвестиционное решение напрямую связано с его собственным капиталом.

Особо остро преимущества быстрых решений ощущаются в динамичных отраслях экономики, таких как торговля, пищевые технологии, фармацевтика, сфера услуг.

Еще один пример – компания IDS Ukraine (известная потребителю такими брендами как "Моршинская" и "Миргородская").

С момента ареста корпоративных прав в 2022 году до определения нового управляющего в сентябре 2026 года прошло почти четыре года. За это время победитель первого конкурса так и не приступил к фактическому управлению, а договор с ним в 2025 году был расторгнут.

В сентябре 2026 г. состоялся новый конкурс. Его победителем стала ООО "Компания по управлению активами "Укркапитал". После оформления необходимых документов активы будут переданы новому управляющему.

Время покажет, насколько финансово-банковская структура (а именно такой и есть "Укркапитал") сможет эффективно управлять компанией и обеспечить сохранение экономической стоимости активов и поступления в государственный бюджет. А ведь именно на это рассчитывает государство.

Производство "Моршинской" (фото: ids.ua)

Будущий успех как стимул для развития

Владелец бизнес-актива заинтересован не только в его текущей доходности. Важен рост стоимости актива в будущем. Именно поэтому решения принимаются на основании средне- или долгосрочной перспективы и не обязательно зависят от бюджетных циклов государства или сроков полномочий управляющего.

Ситуация, сложившаяся с ЧАО "Винницабытхим" – производителем бытовой химии, может служить иллюстрацией этого подхода. В 2022 году после передачи этого актива в управление АРМА и последующей приватизации предприятие полностью остановило производство, а численность его сотрудников сократилась со 155 до 16.

Для налаживания эффективного управления арестованным имуществом АРМА объявило конкурс на поиск частного управляющего. Победителем объявили компанию "Крайтекс-Сервис" (входит в ООО "АФИНА-ГРУПП"). АРМА ограничилась только проверками эффективности управления имуществом. Частный управляющий возобновил работу предприятия.

В августе 2025 года состоялся аукцион по приватизации 100% государственного пакета акций ЧАО "Винницабытхим", в котором победила компания "АФИНА-ГРУПП". Этот пример может свидетельствовать об ориентации на долгосрочное развитие актива. Результат – продукция предприятия представлена ​​на полках основных торговых сетей Украины.

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Приведенные в материалы примеры могут свидетельствовать о тенденции, при которой частный собственник или профессиональный частный управляющий в ряде случаев способен обеспечить более высокую эффективность работы предприятия: больше инвестировать, наращивать производство и платить больше налогов.

Естественно, правительство проводит работу по передаче арестованных активов в частные руки. Например, на 2026 год правительство утвердило для продажи 26 объектов с корпоративными правами, среди которых: ТЦ Ocean Plaza, "Николаевский глиноземный завод", "Калушский трубный завод", гостиничный комплекс в Буковеле "АМСТЕЛ-СКИ", "Запорожский".

Но достаточно ли этого? Вопрос остается открытым. В Украине наложен арест на корпоративные права как минимум 1064 предприятий по данным, приведенным ранее. Поэтому возникает вопрос: сколько еще предприятий могут столкнуться с кризисом или простоями, прежде чем будет найдена оптимальная модель управления такими активами?

Во время войны Украина не может позволить себе, чтобы экономически и стратегически важные активы простаивали или работали ниже своего потенциала.