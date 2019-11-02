Конференцію ООН з клімату прийме Мадрид

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Конференція пройде з 2 по 13 грудня

Після того, як у Чилі відмовилися від проведення конференції ООН з клімату, її погодилася прийняти Іспанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори зі зміни клімату, формально відомі як COP25, відбудуться в період з 2 по 13 грудня, як і планувалося, але не в Сантьяго, а в Мадриді.

"Відмінні новини: Мадрид проведе саміт з клімату 2-13 грудня", - написав виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес, додавши, що підготовка починається.

Представник конвенції ООН зі зміни клімату Олександр Саєр заявив, що уряд Іспанії допоможе прискорити видачу віз і створить агентство, яке допоможе організувати поїздки та розміщення приблизно 25 тис. осіб, які, як очікується, візьмуть участь.

"Я думаю, що це не було б хорошим знаком, якби конференція була скасована або відкладена", - сказав Саєр

Нагадаємо, раніше президент Чилі Себастьян Піньєра прийняв рішення скасувати організацію саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а також конференцію Організації Об'єднаних Націй (ООН) по клімату, через масові протести у країні.

РБК-Україна писало, що масові протести в Чилі почалися в кінці жовтня у зв'язку з підвищенням цін на квитки в метро в Сантьяго. В результаті протестів президент країни Себастьян Піньєра попросив уряд піти у відставку.