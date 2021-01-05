Конференція Digital Start Day: Адаптуємося до нових реалій в 2021 році

Адаптуватися і не завмирати бездіяльно в цьому щохвилини мінливому світі - це те, чого не вчать у школах і університетах, але це те, без чого digital нішу неможливо уявити. 2020 показав всю важливість і актуальність інтернет-професій - часи непередбачуваності практично не позначилися на зайнятості SMM, PPC, email, таргетологів, лінкбілдерів, SEO, контент-маркетологів та інших digital-фахівців.

Чому це так, і як довго digital-професії будуть актуальними? Чим саме займається кожен з фахівців? Які обов'язки та відмінності? Яка з цих професій підходить саме тобі?

28 січня з 10.00 до 17.00 пройде безкоштовна онлайн-конференція Digital Start Day, щоб відповісти на всі питання, які хвилюють новачків і тих, хто тільки придивляється.

На конференції виступлять 13 провідних спікерів з ТОП-компаній українського digital - Webpromo, eSputnik, Signum, Kiwi agency, B91 Targeting Agency, Refer.ru та інших. Кожен з них готовий поділитися власними відкриттями і дослідженнями актуальності професії зсередини, розповісти, як проходили шлях від джуніора до топових позицій, скільки можна заробити спочатку і яких фінансових висот можна досягти.

Актуальна інформація та особистий досвід наших спікерів зорієнтують початківців у тому, яку професію обрати, як розвиватися і як отримати першу роботу. Крім того, топові фахівці розкажуть, як напрацювати досвід і використовувати його, щоб не застрягти в позиції "вічного джуна".

Слухачів конференції чекають 7 годин унікального контенту зсередини інтернет-професій - особисті спостереження, дослідження, прогнози, настанови і, звичайно, натхнення.

Безкоштовний онлайн-формат для всіх учасників конференції

Зареєструйтесь на конференцію Digital Start Day і приймайте участь в зручному онлайн-форматі - дивіться в будь-якій точці світу з будь-якого пристрою з можливістю отримати відповіді на свої питання в реальному часі.

Крім цього, всі зареєстровані слухачі отримають запис конференції та презентації спікерів, сертифікат про участь у конференції, подарунки від партнерів, сертифікат на 1000 грн для навчання на курсах WebPromoExperts, і бонус - запис семінару. Як стати крутим інтернет-маркетологом з нуля за 2 місяці.

Зареєструйтеся та встигніть дізнатися більше про актуальні digital-професії в 2021 році!

Зареєструватися

Вам може бути цікаво:

https://webpromoexperts.net/courses/email-specialist/