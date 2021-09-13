На конференції ООН зібрали понад мільярд доларів допомоги Афганістану

У Женеві 13 вересня під егідою ООН пройшла конференція країн-донорів по Афганістану з метою зібрати 606 млн доларів допомоги, необхідних для підтримки гуманітарних програм. У підсумку обсяг обіцяної допомоги перевищив мільярд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека ООН Антоніу Гутерріша.