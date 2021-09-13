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На конференції ООН зібрали понад мільярд доларів допомоги Афганістану

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Женева, Понеділок 13 вересня 2021 20:03
На конференції ООН зібрали понад мільярд доларів допомоги Афганістану Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Женеві 13 вересня під егідою ООН пройшла конференція країн-донорів по Афганістану з метою зібрати 606 млн доларів допомоги, необхідних для підтримки гуманітарних програм. У підсумку обсяг обіцяної допомоги перевищив мільярд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека ООН Антоніу Гутерріша.

"Ця конференція повністю виправдала мої очікування щодо солідарності з народом Афганістану",-сказав Гуттеріш на пресконференції, підбиваючи підсумки зустрічі по Афганістану.

За словами генсека ООН, країни-учасниці конференції пообіцяли виділити Афганістану понад мільярд доларів допомоги. "Ми вже отримали обіцянки на суму понад 1 млрд доларів, - уточнив він.

Гутерріш зазначив, що міжнародна спільнота не повинна допустити повного економічного колапсу Афганістану. "Ця загроза серйозна. Можливості отримати готівку вкрай обмежені, а готівка - це кров економіки", - сказав генсек, додавши, що в умовах введених щодо Ісламської Республіки санкцій важливо не допустити обвалення економіки країни.

Нагадаємо, раніше Гутерріш заявив, що ООН виділить 20 млн доларів на гуманітарні місії в Афганістані.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що співробітники афганських сил спеціального призначення, які допомагали американцям покинути країну, почали отримувати погрози від руху "Талібан".

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