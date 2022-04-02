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"Кінець русского мира". Мукачево перейменує названі на честь росіян вулиці

Фото: мер Мукачева Андрій Балога (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Мукачеві мають намір перейменувати всі вулиці, названі на честь російських діячів. Вулиці отримають імена загиблих на війні героїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мукачівської міської ради.

Повідомляється, що проект буде опрацьовано на комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на території населених пунктів та винесено на засідання сесії міської ради Мукачева.

"Пропонується назвати ці вулиці на честь загиблих героїв на російсько-українській війні, видатних діячів міста, області, країни", - зазначив мер Андрій Балога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської.

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МукачевоВійна Росії проти України