Кінець епохи: припинив роботу браузер Internet Explorer

"Після 25 з гаком років допомоги людям у використанні Інтернету Internet Explorer (IE) офіційно застарів і більше не підтримується з сьогоднішнього дня", - йдеться в повідомленні.

Запущений у 1995 році, Internet Explorer став домінуючим браузером протягом більше десяти років, оскільки він був пов'язаний з операційною системою Microsoft Windows, попередньо встановленою на мільярдах комп'ютерів.

Браузер, однак, почав програвати Google Chrome наприкінці 2000-х років і став предметом незліченних інтернет-мемів через свою повільність у порівнянні з конкурентами.

Щоб краще конкурувати, в 2015 році Microsoft запустила браузер Edge, який працює на тій же технології, що і браузер Google.

За даними аналітичної компанії Statcounter, в 2021 році частка Chrome на світовому ринку браузерів становила 65%, за нею слідував Safari від Apple Inc (AAPL.O) з часткою 18%. Частка Microsoft Edge становила 3%, в той час як частка Internet Explorer на ринку, на якому він колись домінував, мізерно мала.

Виробник програмного забезпечення для Windows заявив, що майбутнє Internet Explorer в Windows 10 пов'язане з більш швидким і безпечним Microsoft Edge.

Браузер був у центрі антимонопольної справи проти Microsoft більше двох десятиліть тому, коли американський суддя вирішив, що гігант програмного забезпечення порушив закон, об'єднавши Internet Explorer і операційну систему Windows.

Найбільш серйозні порушення закону були підтримані в апеляції, але компанія продовжувала пов'язувати свою операційну систему і браузер.

Нагадавши, корпорація Microsoft істотно скорочує свою діяльність в Росії, приєднуючись до списку відомих технологічних компаній, що скорочують або повністю залишають країну після вторгнення РФ в Україну.