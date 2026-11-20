Цех специализировался на изготовлении всевозможных сладостей. Среди продукции – вафельные торты, трубочки, орешки со сгущенкой и тарталетки.

Что известно о кондитерском производстве Milfey

По данным Opendatabot , ООО 'МИЛФЕЙ' зарегистрировали 7 июня 2022 года в Киеве. Основное направление деятельности предприятия – производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

Уставный капитал компании составляет 4 млн. гривен. По итогам 2025 года ее выручка достигла 4,36 млн гривен.

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