Коммунальный коллапс в России: почему замерзают города и как это связано с войной в Украине

Россия каждую зиму переживает коммунальный коллапс, но в этом году он впервые за долгое время коснулся центральных регионов. В бюджетах банально нет денег на ремонт теплосетей, потому проблему, которая приобрела характер массовой, решить не могут. Подробнее о последствиях этой ситуации для Кремля, – в материале журналиста РБК-Украина Юлии Акимовой.

При подготовке материала использовались комментарии исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, политолога Ивана Преображенского, военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, а также информация и комментарии из открытых источников.

Зима 2023-24 года началась для многих россиян з коммунального коллапса в сфере ЖКХ. Буквально с 1 декабря по всей территории РФ стали фиксировать аварии, связанные с порывами труб тепло- и водоснабжения. За несколько недель количество домов, оставшихся без воды и отопления, превысило все прошлогодние показатели и стало одним из самых больших за последние несколько десятилетий.

Примечательно, что впервые за долгое время коллапс коснулся не только регионов, но и центральной России, где сотни домов остались без отопления в мороз. При этом российские власти не собираются увеличивать расходы на ЖКХ, наоборот – их сокращают в два раза. Тогда как военный бюджет для продолжения захватнической войны против Украины растет.

Федеральный масштаб

Аварии в российских теплосетях стали происходить практически сразу же после начала зимы. Самая крупная произошла в Подольске под Москвой – там без отопления остались практически 20 тысяч человек. В местной прессе регулярно сообщают о постоянно возникающих порывах в Московской области. В одном из городов Подмосковья 6 января жители вышли на улицу, чтобы погреться у костра.

В Липецке без тепла остались 10 тысяч человек, в Новосибирске – 14 тысяч, а по улицам течет кипяток. Похожие ситуации в Саратове и Волгограде. В Ленинградской области 60-летний военный офицер замерз насмерть прямо у себя дома. Всего с начала зимы по всей России зафиксировали 94 аварии в более чем 40 субъектах РФ, где их всего 89. Трубы прорывают прямо в подъездах, теплосети отказывают, а ремонты имеют исключительно точечный характер и не исправляют ситуацию. По оценкам самих же местных властей, еще в 2022 году износ коммунальных сетей превысил 70%.

Предыдущие годы аварии тоже были, но они касались преимущественно дальних регионов России, где минус 50 градусов зимой – явление привычное, поэтому люди отапливают себя дополнительно и за свой счет. Однако в этом году с коллапсом в системе ЖКХ столкнулась уже центральная Россия. Это говорит, в первую очередь, о том, что износы приобретают массовый характер, как и непонимание, что с этим делать со стороны местной власти, отмечает исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Жители одного из подмосковных городов вышли погреться у костра (фото: российские Telegram-каналы)

"Очевидно, что порывы теплотрасс являются элементом типовых проблем и в принципе теплокоммунэнерго к таким проблемам должно быть готовым. Это не исключительное нечто. Исключительно то, что оно массово происходит в разных городах, что для меня показывает, что состояние городского самоуправления и внимание к местным сетям на низком уровне. Я понимаю, что порывы могут быть, но такое массовое явление означает, что местное самоуправление и коммунальные компании занимаются не тем, чем нужно", – отметил Павлюк в комментарии РБК-Украина.

Когда аварии стали масштабнее, россияне вышли на протесты, но их довольно быстро подавили. Наибольший акцент в попытках исправить положение, безусловно, делают на центральные регионы, но вместо выделения средств на капитальный ремонт теплотрасс, кабельных сетей и подстанций, местные власти возбуждают уголовные дела, устраивают переговоры и ставят дедлайны, которые сами же и нарушают, отмечает политолог Иван Преображенский.

"Самое главное – не допустить никаких протестов. Не ремонтировать. Где-то что-то они пытаются сделать, но гораздо важнее продемонстрировать имитацию бурного действия. Поэтому возбуждаются дела, захватывается собственность тех компаний, которые владели котельными", – отмечает Преображенский в комментарии РБК-Украина.

Российские власти воспользовались привычными для полицейского государства инструментами – открыли дела и арестовали нескольких чиновников Подмосковья, обвинив их в авариях в котельных. При этом котельные чаще всего находятся в ведомстве военных объектов. К примеру, в одном из городов Московской области они расположены на территории патронного завода, куда, по утверждению властей, нельзя пройти и починить трубы.

Морозы в России (фото: РосСМИ)

"В России до сих пор, как в советском хозяйстве, часть котельных остаются закрытыми, они подведомственные, туда не могут пройти рабочие и там даже ремонт без разрешения провести нельзя. И в разных бывших закрытых городах, и в городах, где крупное военное производство, там такие проблемы сохраняются", – отмечает Преображенский.

Учитывая массовый характер аварий и их локацию, в том числе, в центре России, можно предположить, что протесты, которые сегодня подавляют, могут стать более масштабными и глобальными. Неудовлетворение работой местной власти и постоянный холод в квартире вынудит людей выйти на улицы.

Однако эксперты считают, что надеяться на народные бунты в РФ не стоит. Во-первых, сам по себе митинг в тоталитарном государстве фактически невозможен, если на улицы не выйдут миллионы и их не будет больше, чем силовиков. Во-вторых, кремлевские политтехнологи уже давно изобрели схему по подавлению протестов без применения грубой силы ОМОН.

"К ним (протестующим – ред.) приезжают с одной стороны переговорщики, с другой стороны в их команду внедряют "активистов", которые этими проблемами занимаются на областном, на федеральном уровне. Эти активисты помогают им наладить переговоры с властями и, соответственно, у людей возникает ощущение, что идет полноценный переговорный процесс. Они ожидали, что их пошлют к какой-то матери, а к ним приезжает чиновник, разговаривает", – отмечает Преображенский.

К бунтующим в итоге выходят с решением и просят подождать. Если же в толпе протестующих находятся те, кто не хочет ждать, с ними поступят по еще одной довольно часто используемой схеме. "Если они продолжают возмущаться, тогда они объявляются пособниками Украины, иностранными агентами, НАТОвскими шпионами, распространителями ЛГБТ-ценностей. Кем угодно", – добавил Преображенский.

Не рассчитывать на народные волнения в России также предлагает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, россиян уже мало что может возмутить.

"У них уже более 300 тысяч на кладбищах зарыли "освободителей", а какой результат? Делают наклейки на автомобилях "Я устала". Там нет никакого движения, которое могло бы не просто выйти на улицу и сказать: "Мы здесь замерзаем, но мы все равно за вас проголосуем", а сделать большее. Они вышли сжигать паркет на улицы, вместо того чтобы сжечь Кремль. Потому ничего не будет", – уверен эксперт.

Пока социологи разочаровываются общей инфантильностью российского населения, которое не способно отстоять свои интересы, экономисты со сдержанным оптимизмом отмечают один важный фактор – аварии в сфере ЖКХ своей массовостью показывают, что региональные бюджеты опустошаются за счет войны. И в будущем это может повлиять на способность России финансово обеспечивать свои захватнические амбиции.

"Где тонко, там и рвется"

На капитальный ремонт всех теплосетей в РФ, по подсчетам самих же российских экономистов, необходимо потратить 20 трлн рублей. Россия же тратит 300 млрд. Более того, коммунальные расходы продолжают сокращаться. По словам Преображенского, аварии, возникшие в сфере ЖКХ, связаны с войной, которую начала Россия, но косвенно.

"У региональных бюджетов практически нет денег, потому что их принуждают уже второй год к огромному количеству трат на войну. Формирование этих псевдодобровольческих батальонов наемников, гуманитарная помощь на оккупированные территории, помощь российским солдатам и так далее. Это все ложится на региональные бюджеты и федеральный бюджет уже потом в виде субвенции частично гасит регионам недостаток средств, но только тем, у кого там хорошие отношения. Это то, что связано с войной", – отмечает Преображенский.

Два года беспрецедентных западных санкций не сломали российскую экономику, как это ожидалось. Но "военные рельсы", на которые она встала, требуют больших средств. Сегодня в России искусственно сдерживают рост курса рубля за счет Фонда национального благосостояния. Продажа нефти не приносит тех доходов, что приносила раньше и в целом специалисты оценивают сегодняшнюю экономику РФ как экстенсивную.

Один из российских дворов, где прорвали трубы (фото: Getty Images)

Коммунальный коллапс – это лишь часть этого процесса. Гораздо более репрезентативным, по словам оппозиционных экономистов, является резкий рост цен на яйца, который произошел в конце 2023 года и из-за чего российскому президенту Владимиру Путину даже пришлось извиняться во время "прямой линии". Эту историю Иван Преображенский называет "лакмусовой бумажкой".

"С одной стороны не хватает рабочих рук, их выгнали всех на фронт, с другой стороны не хватает образованных людей, потому что они думали, что производство куриных яиц – это какая-то тетка в фартуке ходит во дворе и куриц кормит. Они не понимают, чего им не хватает – семенного материала, кормов, лампочек в инкубаторы, которые в России тоже не производятся. И вот тут где тонко, там и рвется", – отмечает эксперт.

Здесь также стоит отметить, что цены на яйца, вопреки рекомендациям центральной власти, так и не зафиксировали в регионах. Это показывает недовольство уже среднего бизнеса и нежелание выполнять приказы Кремля, действуя себе в убыток.

Еще один показатель – проблема с самолетами. О том, что она существует, заявляют даже не оппозиционеры. В конце 2023 года государственное агентство "Росавиация" сообщило, что за осень в РФ сломалось столько самолетов, сколько прежде не ломалось за год. После этого заявления главу агентства Александра Нерадько внезапно уволили.

Сегодня в РФ способны удерживать экономику, контролируя и решая возникающие проблемы буквально вручную. Но это не значит, что так будет длиться всегда, ведь любой запас прочности, даже самый большой, рано или поздно иссякает. Сегодняшнее положение в России называют развилкой – либо военная экономика станет поддерживать гражданскую, как это было в США или Германии в годы Второй мировой войны, либо гражданская экономика станет кормить военную. Вторая модель, по мнению экономистов, развалится в течение пары лет.

Коллапс в сфере ЖКХ сегодня можно назвать одним из многочисленных промежуточных итогов того, как в России ищут деньги на войну. Учитывая, что расходы на коммунальную сферу продолжают сокращать, в дальнейшем россиянам придется быть готовыми к еще большему ухудшению своего и так не завидного положения, о чем заявил экономист Игорь Липсиц.

"Я думаю, что россиянам пора готовиться к очень неприятным вариантам жизни, пора думать, как устанавливать буржуйки, ставить туалеты и ведрами носить воду со двора, с колонки, как это делают в ряде городов России уже довольно давно. Я понимаю, что это звучит утрированно, но это то, что произойдет. Северная Корея так и живет, а Россия движется в ту сторону", – сказал Липсиц.

Точные прогнозы давать тяжело, ведь вариантов развития, как и так называемых "черных лебедей", может быть много. В мире есть примеры стран, которые живут на "военных рельсах" десятилетия и даже умудряются развивать военно-промышленный комплекс. В любом случае, последующий год станет одним из показательных как для России, так и для цивилизованного мира.