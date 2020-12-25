Кому вигідно ставити ГБО: окупність обладнання

Рекордне зниження цін на газ в 2019 році змусило багатьох автовласників замислитись про встановлення ГБО. В Україні газобалонне обладнання частіше встановлюють на старі автомобілі, адже для нових машин діють обмеження, пов'язані з гарантією виробника. Наскільки вигідно переобладнання транспортного засобу, розберемося разом з експертами «Время Газа».
В порівнянні з минулим роком, коли пропан-бутанова суміш на заправках коштувала в 2,5-3 рази менше бензину А-95, в кінці 2020 року газ подорожчав. Однак він все одно залишається мінімум удвічі дешевше бензину. Навіть з урахуванням того, що витрата блакитного палива на 5-15% більше, ніж бензину, економія коштів становить 30-50%. Саме зниження витрат на паливо спонукає власників встановлювати газ на автомобіль. Причому приємна різниця в грошах відчувається відразу після першої заправки машини газовою сумішшю.
Однак у переваг економії коштів в перспективі є вагомий противага - вартість ГБО. Ціна встановлення на сервісних станціях Києва варіюється від $250 до $2500. Вартість в першу чергу залежить від покоління ГБО і фірми - виробника обладнання. Саме бюджетне - ГБО 2-го покоління, а найдорожче обійдеться поставити 6-е покоління. Золота середина в плані вартості і лідер за кількістю встановленя – ГБО 4-го покоління: середня ціна становить $400-450.
Щоб прийняти зважене рішення про встановлення ГБО, потрібно порахувати, коли «відіб'ються» витрати на переобладнання авто або яка окупність обладнання. Спойлер: не всім вигідно ставити ГБО на машину, навіть з урахуванням більш низької вартості газу в порівнянні з бензиновим паливом.
Окупність встановлення газобалонного обладнання залежить від наступних факторів:
Щоб розрахувати окупність встановлення газового обладнання, експерти рекомендують використовувати онлайн-калькулятори, які без проблем можна знайти в інтернеті. Експерти «Время Газа» озвучили оптимальний термін окупності ГБО – 6-12 місяців: якщо витрати на установку окупаються в цей період, є сенс переводити авто на газ.
Принцип розрахунку окупності газобалонного обладнання простий: чим вище витрата палива, тим швидше компенсуються витрати на переобладнання. Досвід використання ГБО українськими автомобілістами показує, що переводити машину на газ вигідно при щомісячному пробігу не менше 1,5-2 тисяч кілометрів, об'єм двигуна від 1,5 л. Найбільшу економію відчувають ті, хто регулярно використовує автомобіль, наприклад, таксисти або автовласники, які щодня проїжджають по 50-100 км.
Витрати на встановлення ГБО будуть окупатися дуже довго, якщо машина використовується не кожен день, поїздки недалекі, наприклад, якщо їздити раз на тиждень за покупками в найближчий гіпермаркет або на дачу. Для водіїв малолітражок обладнання окупиться пізніше, ніж для власників більш «ненажерливих» авто при однаковому пробігу. Не має сенсу витрачатися на переобладнання, якщо в планах - продати машину в найближчі три роки.
Роздумуєте над тим, переводити авто на газ чи ні? Рекомендуємо дізнатися вартість ГБО для вашого автомобіля, врахувати характеристики і нюанси експлуатації авто, розрахувати терміни окупності і тільки після цього приймати зважене рішення. Сподіваємося, що наша інформація допоможе зробити правильний вибір.