Кому выгодно ставить ГБО: окупаемость оборудования

Рекордное снижение цен на газ в 2019 году заставило многих автовладельцев задуматься об установке ГБО. В Украине газобаллонное оборудование чаще устанавливают на подержанные автомобили, ведь для новых машин действуют ограничения, связанные с гарантией производителя. Насколько выгодно переоборудование транспортного средства, разберемся вместе с экспертами «Время Газа».

Голубое топливо «рулит»

По сравнению с прошлым годом, когда пропан-бутановая смесь на заправках стоила в 2,5–3 раза меньше бензина А-95, в конце 2020 года газ подорожал. Однако он все равно остается минимум вдвое дешевле бензина. Даже с учетом того, что расход голубого топлива на 5–15% больше, чем бензина, экономия денежных средств составляет 30–50%. Именно снижение расходов на топливо побуждает владельцев устанавливать газ на автомобиль. Причем приятная разница в деньгах ощущается сразу после первой заправки машины газовой смесью.

Сколько стоит перевести авто на газ

Однако у преимущества экономии средств в перспективе есть весомый противовес – стоимость ГБО. Цена установки на сервисных станциях Киева варьируется от $250 до $2500. Стоимость в первую очередь зависит от поколения ГБО и фирмы – производителя оборудования. Самое бюджетное – ГБО 2-го поколения, а дороже всего обойдется поставить 6-е поколение. Золотая середина в плане стоимости и лидер по количеству установок – ГБО 4-го поколения: средняя цена составляет $400–450.

Как быстро окупится ГБО

Чтобы принять взвешенное решение об установке ГБО, нужно посчитать, когда «отобьются» затраты на переоборудование авто или какова окупаемость оборудования. Спойлер: не всем выгодно ставить ГБО на машину, даже с учетом более низкой стоимости газа по сравнению с бензиновым топливом.

Окупаемость установки газобаллонного оборудования зависит от следующих факторов:

Объем двигателя авто. Ежемесячный пробег автомобиля. Стоимость ГБО.

Чтобы рассчитать окупаемость установки газового оборудования, эксперты рекомендуют использовать онлайн-калькуляторы, которые без проблем можно найти в интернете. Эксперты «Время Газа» озвучили оптимальный срок окупаемости ГБО – 6–12 месяцев: если затраты на установку окупаются в этот период, есть смысл переводить авто на газ.

То, что доктор прописал: когда выгодно ставить ГБО

Принцип расчета окупаемости газобаллонного оборудования прост: чем выше расход топлива, тем быстрее компенсируются затраты на переоборудование. Опыт использования ГБО украинскими автомобилистами показывает, что переводить машину на газ выгодно при ежемесячном пробеге не менее 1,5–2 тысяч километров, объеме двигателя от 1,5 л. Наибольшую экономию ощущают те, кто регулярно использует автомобиль, например, таксисты или автовладельцы, которые ежедневно проезжают по 50–100 км.

Неоправданные надежды: кому не имеет смысла переходить на газ

Затраты на установку ГБО будут окупаться слишком долго, если машина используется не каждый день, поездки недальние, к примеру, если ездить раз в неделю за покупками в ближайший гипермаркет или на дачу. Для водителей малолитражек оборудование окупится позже, чем для владельцев более «прожорливых» авто при одинаковом пробеге. Не имеет смысла тратиться на переоборудование, если в планах – продать машину в ближайшие три года.

Раздумываете над тем, переводить авто на газ или нет? Рекомендуем узнать стоимость ГБО для вашего автомобиля, учесть характеристики и нюансы эксплуатации авто, рассчитать сроки окупаемости и только после этого принимать взвешенное решение. Надеемся, что наша информация поможет сделать правильный выбор