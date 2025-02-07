Кому в Украине субсидия не "светит": есть причины для отказа

Чрезмерная площадь жилья

Если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м, а дома - 230 кв. м, субсидия не назначается. Исключения - многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи и жилье, которое оформлено на несколько лицевых счетов.

Большие расходы за последний год

Если кто-то из членов домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен, в субсидии могут отказать. К таким расходам относятся:

покупка недвижимости, авто, финансовых активов, строительных материалов;

крупные единовременные расходы на услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных);

крупные денежные переводы, инвестиции, покупка валюты.

Не назначат субсидию, если у заявителя есть более чем одно жилое помещение (кроме общежитий, сельского жилья и жилья на оккупированных территориях), а также если в домохозяйстве есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад, или более чем одно транспортное средство в возрасте до 15 лет.

Если на банковских счетах или в виде облигаций есть сумма более 100 тысяч гривен, субсидию не назначат.

Субсидию могут не предоставить, если члены домохозяйства не имеют официального дохода или их средний доход меньше минимальной зарплаты, а также если они не платили ЕСВ в течение последних трех месяцев.

Исключения - студенты, безработные, зарегистрированные в центре занятости, военнослужащие, пенсионеры и лица, имеющие подтвержденные сложные жизненные обстоятельства.

Долги за коммунальные услуги

Если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги более трех месяцев и общая сумма превышает 680 гривен, субсидия не назначается. Ее можно получить только после уплаты долга или заключения договора о реструктуризации.

Если член домохозяйства имеет задолженность по алиментам более трех месяцев, субсидию могут не назначить. Исключения - без вести пропавшие лица, лица под домашним арестом или те, кто находится на лечении от наркозависимости.

Но если субсидиант не вернул излишне полученные средства за предыдущие периоды по требованию органов соцзащиты, новую субсидию могут не назначить.

Если отказали в субсидии, вы можете обратиться в органы соцзащиты для получения объяснений и возможного пересмотра решения.