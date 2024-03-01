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Кому нужно будет подтвердить непригодность к военной службе: что говорят в Раде

Фото: кому в Украине нужно будет подтвердить непригодность к военной службе (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Военнообязанные в Украине, получившие инвалидность II и III группы с начала широкомасштабной войны, должны будут проти переосмотр для подтверждения состояния здоровья. Но вероятны и исключения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Мы приняли решение, что все граждане, впервые получившие инвалидность (предварительно) II и III группы с начала широкомасштабной войны, или признанные ограниченно пригодными (в возрасте от 18 до 60 лет) к военной службе, должны пройти пересмотр соответственно в МСЭК или ВЛК. Они должны подтвердить свою пригодность или непригодность к военной службе", - рассказал он.

В то же время, по словам нардепа, также звучали замечания, что могут быть случаи, когда у человека с детства инвалидность.

"И ее точно не нужно проверять снова, если она, например, глухая от рождения. Но все эти детали мы уже будем прописывать на этапе согласования поправок", - констатировал Вениславский.

Член комитета, в частности, отметил, что после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло.

"И есть сомнения, получили ли все из них эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний", - пояснил нардеп.

О чем речь?

В редакции законопроекта об изменениях в мобилизации, проголосованной за основу, заключительными и переходными положениями устанавливаются нормы по пересмотру ограниченно пригодных граждан, а также новая проверка на непригодность к военной службе людей, которые после 24 февраля 2022 года получили инвалидность II и III групп (кроме тех, кто получил их в результате участия в войне).

Добавим, что лица, признанные инвалидами, не подлежат призыву и имеют отсрочку от мобилизации. Но есть некоторые нюансы и сама по себе инвалидность не является основанием для освобождения от военного учета. Детальнее - в материале.

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Мобилизация в Украине