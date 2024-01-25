Кому из работников культуры и СМИ дали "бронь" от мобилизации: ответ министра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева в интервью "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и заведениях, в частности культурной и информационной сферы, которые относятся к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Суспільне телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", - сказал он.

Карандеев назвал непростым вопрос о бронировании деятелей культуры в широком смысле. По его мнению, работники культуры тоже вносят вклад в усиление обороноспособности Украины, устойчивость общества и усиление позиций нашей страны за рубежом.

"Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в заведениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", - добавляет Карандеев.

Он подчеркнул, что специальное бронирование для деятелей культуры, не являющихся работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и не происходит.

Мобилизация в Украине

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.