Кому нужен военный билет и как его оформить: инструкция

Кому нужно иметь военный билет

Согласно правилам воинского учета, принимать на работу или на учебу мужчину призывного возраста можно только после подтверждения, что он стоит на учете. Для этого выдаются военно-учетные документы:

для призывников (от 18 до 25 лет) - удостоверение о приписке к призывному участку

к призывному участку для военнообязанных, военных и резервистов - военный билет или временное удостоверение

Военный билет выдается при зачислении в запас, призыве на службу, зачисление в военное учебное заведение.

Военный билет обязательно должны оформить военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. И лица в возрасте от 18 до 25 лет, если ранее проходили срочную военную службу или окончили военную кафедру.

Обязанность оформить документ лежит на самом человеке.

Как получить военный билет

Для того чтобы получить военный билет, нужно обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту проживания.

Также необходимо подать следующие документы:

заявление

копия паспорта и идентификационного кода

копия документа об образовании (при наличии)

копия свидетельства о браке (при наличии)

копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии)

военно-учетные документы в наличии (приписное свидетельство)

медицинская карта

три фотографии 3х4

Более подробную информацию можно получить в ТЦК по месту проживания. Или обратившись на колл-центр Министерства обороны Украины.

Что будет, если не оформить военный билет

Получение военного билета - это обязанность, а не право. Поэтому в случае наступления призывного возраста, окончания военной кафедры или прохождения срочной службы нужно явиться в ТЦК.

Игнорирование этого требования во избежание мобилизации и уточнения учетных данных может повлечь ответственность за нарушение правил воинского учета в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил учета призывниками, военнообязанными и резервистами. В том числе за то, что не встал на учет в течение 7 дней по новому месту жительства или вовремя не уточнил данные.

Согласно изменениям от 4 мая, нарушения правил учета влечет штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

Повторное нарушение в течение года - от 5 100 до 8 500 гривен.

Однако из-за военного положения в Украине штрафы гораздо выше. В частности, за нарушение в особый период грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Отметим, отсутствие военного билета при себе может стать основанием для получения повестки в ТЦК при проверке документов на улице, на блокпостах, в общественных местах и так далее. За неявку в ТЦК тоже грозит административная ответственность.

Что известно об электронном военном билете

С 18 мая 2024 года в Украине запустили приложение "Резерв+", с помощью которого можно дистанционно обновить учетные данные.

Однако уже с 18 июня должен заработать дополнительный сервис - цифровой военно-учетный документ. Предполагается, что он будет генерироваться в самом приложении с соответствующим QR-кодом.

Отсканировав код, можно будет получить всю информацию о военнообязанном, призывнике или резервисте. В частности, сведения о звании, специальности, воинском учете и результатах медосмотра.

Электронный военный билет будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный. Достаточно будет предъявить QR-код при проверке документов представителями ТЦК, полиции и пограничной службы.