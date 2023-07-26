Кому из политиков и общественных деятелей доверяют украинцы: опрос Центра Разумкова
В начале июля 2023 украинцы больше всего доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Баланс доверия-недоверия составляет 67,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.
На втором месте глава Николаевской ОГА Виталий Ким (58,2%).
Дальше идут:
- советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (27,6%),
- секретарь СНБО Алексей Данилов (27,4%),
- телеведущий Сергей Притула (23,7%),
- глава СБУ Василий Малюк (17,6%),
- глава МВД Игорь Клименко (14,%),
- мэр Киева Виталий Кличко (12,2%),
- активист Сергей Стерненко (10,5%),
- министр обороны Алексей Резников (7,9%),
- Премьер-министр Денис Шмыгаль (3,5%).
Отрицательный рейтинг
По данным опроса, негативный баланс доверия-недоверия зафиксирован у следующих политиков и общественных деятелей:
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак (-4,0%),
- председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (-4,6%),
- лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (-27,5%),
- Алексей Арестович (-46,0%),
- пятый президент Петр Порошенко (-51,0%),
- глава ОПЗЖ Юрий Бойко (-66,2%),
- экс-премьер Юлия Тимошенко (-67,6%).
Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).
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