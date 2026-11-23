Когда придется выбирать одну пенсию

Статья 10 закона №1058-IV предусматривает: если человек имеет право на пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, он должен выбрать один вид пенсии. Назначить все выплаты одновременно нельзя.

К примеру, человек уже получает пенсию по возрасту. После смерти супруга у нее появляется право на пенсию в связи с потерей кормильца. Просто прибавить вторую выплату к первой она не сможет.

Так же действует правило для людей, имеющих право и на пенсию по возрасту, и на пенсию по инвалидности.

Какие выплаты можно получать вместе

Закон позволяет одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и государственной социальной помощи. Это касается людей с инвалидностью с детства. Для этого должны выполняться три условия:

инвалидность установлена в возрасте до 18 лет;

человек имеет право на пенсию в связи с утратой кормильца;

она отвечает условиям назначения государственной помощи лицам с инвалидностью с детства.

Есть еще одно исключение. Пенсионные выплаты можно получать одновременно с разных уровней пенсионной системы, например, государственную пенсию и выплаты из негосударственной пенсионной системы. Это подразумевает часть четвертая статьи 2 закона №1058-IV.

Напомним, пенсию раньше 60 лет могут оформить люди со стажем на тяжелых и вредных работах.

По Списку №1 ее назначают после 50 лет, по Списку №2 - после 55 лет.